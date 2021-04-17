Актриса Ольга Куриленко поразила пикантным фото, продемонстрировав безупречные формы

Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда, сыгравшая подружку суперагента Джеймса Бонда, опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, которым разбередила мужские сердца и вызвала зависть у дам.

Ольга позировала в леопардовом бикини лежа на спине. Красотка подняла руки вверх и закрыла глаза, нежась в воде.

"Желаю вам спокойного четверга!", - подписала снимок Куриленко.

Пользователи с энтузиазмом обсудили увиденное, засыпав актрису комплиментами. Одним из первых на пост отреагировал единственный сын певицы Софии Ротару продюсер Руслан Евдокименко, поствив "лайк".

"где-то в Азовском море ))"

"Самая обоятельная и привлекательная девушка и актриса всего постсоветского пространства 😍😘"

"Просто божественно! ❤️"

"Желаю, чтобы у меня было такое тело, как твое !!! 😉😘"

"Ты просто ваууу👌👍👍❤❤❤❤❤😎Классная"

"Досталось же такое изящество кому-то))))"

"Лапочка 🤙❤️"

"Красивая русалочка"

Напомним, Ольга родилась в украинском курортном городе Бердянск. В 15 лет ее пригласили работать в Москву в модельное агентство «Red Star». В 16-ть она заключила контракт с модельным агентством «Медисон» в Париже и уехала во Францию.

Первый опыт в кино — главная роль в малобюджетном эротическом фильме «Перст любви» (2005) французского режиссёра Дианы Бертран. Приобрела известность как актриса после выхода фильма «Париж, я люблю тебя» (2006), сыграв в паре с Элайджей Вудом, и в том же году снялась в фильме «Змий» с Иваном Аталлем и Пьером Ришаром. В январе 2008 года была выбрана на роль «девушки Джеймса Бонда» в очередном фильме сериала про агента 007.

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