Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя, восхищая видом

Как пишет Politeka.net, Ольга Куриленко еще в подростковом возрасте покинула Украину и закончила школу моделей. Но довольно быстро красотка сменила сферу деятельности - стала актрисой. Девушка снялась во многих картинах, но одным из самых ярких фильмов является о Джеймсе Бонде, где Ольга получила роль спутницы главного героя. Сейчас Куриленко продолжает сниматься в кино, как и подогревать интерес к себе в Инстаграм.

Звезда в этот раз опубликовала фото, на котором лежала в мини-бикини, наслаждаясь прозрачной водичкой. Купальник оказался настолько маленьким, что можно оценить каждый изгиб красотки.

"Желаю вам спокойного четверга!

Фотография сделана моим другом", - написала Ольга.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже мой, я горю", "Доброе утро", "Прекрасно", "Абсолютно замечательно", "Просто божественно", "спасибо! И тебе того же!", "Желаю, чтобы у меня было такое тело, как твое !!! Шлю любовь из Бразилии".

Мы писали, что известная актриса и модель Ольга Куриленко предстала в сияющем платье.

В этот раз Куриленко позировала в сияющем платье на молнии, которое хорошо подчеркнуло достоинства фигуры при приглушенном свете.

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