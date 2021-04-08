Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в светлом образе

Как пишет Politeka.net, об украинской красотке заговорили все после выхода знаменитого фильма о Джеймсе Бонде. Звезда и сейчас продолжает впечатлять именитых режиссеров, снимаясь в новых картинах. Не забывает Ольга и о социальных сетях, где каждый день радует фанатов новым снимком.

В этот раз звезда показала фото, где показалась в белой юбке и прозрачной блузке. Девушка стояла у окна, через которое солнце обласкало волосы красотки, делая кадр очень нежным и солнечным. Как можно увидеть, скорее всего, на Ольге белья не оказалось.

"Добрый день!", - лаконично подписала фото Куриленко.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Привет, красавица", "Абсолютно мило", "Прекрасный полдень", "Потрясающе", "Привет, ангел", "Добрый день, надеюсь, у вас отличный день", "Просто выглядишь так великолепно!", "выглядит так красиво", "Сможете ли вы устоять перед всей этой красотой", "Она - клевер удачи ... иметь ее рядом с тобой - роскошь", "Доброе утро красавица; чудесного дня!", "привет, юная леди", "Добрый день! Довольная".

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