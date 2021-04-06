Актриса Ольга Куриленко удивила новым образом с сигаретой в руках

Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса и модель с украинскими корнями Ольга Куриленко в свое время прославилась на весь мир, сыграв роль девушки Бонда в знаменитой "бондиане". В своем микроблоге в Instagram красотка часто радует поклонников снимками из своей насыщенной жизни. Так, в этот раз девушка выложила дерзкое фото, на котором появилась в необычном образе с сигаретой в руках.

Как видно, Ольга запечатлена на фоне красивого морского пейзажа, похоже, это кадр из фильма, в котором она снималась. Перед камерой красотка появилась в необычном образе – на ней летнее желтое платье интересного фасона, которое подчеркнуло фигурку и оголило зону шеи. Волосы актрисы распущены и растрепаны морским бризом, а на ее лице задумчивое выражение, в руке она держит зажженную сигарету и смотрит куда-то вдаль.

В подписи к публикации Куриленко написала: "Кто с нетерпением ждет поездки на море?". Восторженные поклонники тут же кинулись обсуждать новое фото актрисы, ее заваливают комплиментами в комментариях к публикации, правда, некоторые удивлены видеть ее с сигаретой. "Я живу недалеко от моря", "Прекрасное чувство", "Ждем вас в Испании", "Прекрасная леди", "Покуриленко", - пишут в комментариях к фото.

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