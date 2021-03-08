Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя, поздравив всех

На фото девушка позировала в платье с декольте и без белья. Волосы у Ольги развивались в кадре, что добавило ему движение. Образ Куриленко дополнила ярким маникюром, а на шее можно увидеть украшение с камнем. Снимок вышел очень женственным и соблазнительным, ведь актриса выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Международным женским днем!", - написала звезда.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Удивительная", "Красивые ногти", "Поздравляю Вас с праздником", "женщина мечты", "С праздником", "Оля с Праздником с Украины!", "Sentinelle был действительно хорош! Просто хотел сказать", "Ольга, поздравляю с 8 Марта ! Пускай этот праздник принесет Вам отличное настроение, безграничное счастье и море приятных сюрпризов!".

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