Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в интересном наряде

На кадрах Ольга позировала в белом платье с поясом и небольшом декольте. Девушка была без обуви, закружившись у стены, чтобы поднять нижнюю часть наряда. Платье настолько поднялось, что можно практически увидеть верхнюю часть ножек. На втором фото Куриленко сняли в момент движения, а на последнем - актриса просто стояла у стены в наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Славянская красотка", "Великолепная", "Возвышенная", "Прекрасная девушка в красивом платье...", "Красивое платье", "Богиня", "Ура такая красивая", "Естественная красота", "Невероятная", "Ты такая красивая", "Великолепная", "Очень-очень красиво, с наступлением прекрасных дней", "Белый тебе хорошо смотрится. Моя королева".

Сообщалось, что украинская актриса Куриленко порадовала фанатов оригинальным образом.

В Инстаграм известная актриса разместила необычное арт-фото со стрижкой в костюме Евы. Одеждой для девушки послужили руки, которые модель скрестила в области груди. Модель и киноактриса Ольга Куриленко использовала фильтр, и обрамила свои растрепанные волосы звездочками.

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