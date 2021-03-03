Знаменитая актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала селфи, на котором позирует с «голым» лицом

Звезда, которая прославилась на весь мир благодаря роли девушки Джеймса Бонда, поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Ольга решила порадовать фанатов простым домашним селфи. На снимке 41-летняя актриса позирует прямо перед камерой крупным планом. Это фото отличается от многих других снимков красотки тем, что на нем она позирует без косметики на лице.

Кроме того, волосы Куриленко свободно спадают ей на плечи без всякой укладки. Одета актриса тоже очень просто и по-домашнему.

Поклонники оценили снимок красотки, буквально засыпав ее комплиментами.

«Красивая женщина» «Цветочек! Привет из Бердянска!», «И как не влюбляться?», «Шикарная», «Лапочка», «Красивые глаза, красивая королева», «Прекрасная женщина», «Естественная красота всегда спасёт этот наш мир вы мне очень симпатичны», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Куриленко разместила необычное арт-фото со стрижкой в костюме Евы. Одеждой для девушки послужили руки, которые модель скрестила в области груди.

Модель и киноактриса Ольга Куриленко использовала фильтр, и обрамила свои растрепанные волосы звездочками. Глаза Ольга закрыла, придав образу пылкости и страсти.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко с короткой стрижкой впечатлила игривым видом: "Определенно люблю".

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко не выдержала из-за проблем на родине, появился крик души: "Стыдно, что...".

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда Куриленко поразила необычным образом без одежды: «Панк-рок девушка».