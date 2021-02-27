Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко снова обратила внимание на серьезную проблему у себя на родине

Уроженка Бердянска Куриленко прославилась на весь мир после роли девушки Джеймса Бонда в фильме об агенте 007. Она успела пожить в России, во Франции и в Великобритании, однако до сих пор помнит о своей родине. В новом посте в своем Инстаграм знаменитость подняла актуальную тему детских домов в Украине.

«Я видела своими глазами шокирующие условия, с которыми без нужды сталкиваются дети в детских домах Украины. Отказ Украины от закрытия этих бездушных учреждений, оставит 100 тысяч детей один на один с пытками, сексуальным насилием и торговлей людьми. Европейская комиссия и Украина должны вернуть детей в семьи», - эмоционально написала Куриленко.

Она поделилась черно-белым фото с ребенком, сидящим на полу в комнате.

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«Стыдно, что это все еще происходит», «Душераздирающе», «Полагаю если снять об этом фильм то, больше людей узнает об этой проблеме, что, соответственно, привлечет внимание потенциальных опекунов», - пишут люди в комментариях к посту.

Отметим, что актриса, судя по всему, имеет в виду инициативу украинского правительства по реформированию детских домов. Украина планировала со временем прийти к их ликвидации. Предполагалось, что детей будут отправлять в патронатные семьи или дома семейного типа.

Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко вспомнила о родине, удивив душераздирающим заявлением: "Не забыла, откуда родом".

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко восхитила свежим образом без мейкапа: "Зрелищная".

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда показала себя без прикрас, поклонники не оценили: "Какая неряха".