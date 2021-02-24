Известная модель Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя на радость фанатов

На фото звезда позировала в маечке, развернувшись боком к фотографу. Девушка сделала акцент на подвесной игрушке, которую держала в руке. Она состояла из бабочек и очень увлекла Куриленко. Ольга оставила волосы распущенными, что сделало кадр еще чуть более нежным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хорошей среды!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Зрелищная", "Спасибо, есть солнышко", "красивая женщина", "Спасибо, Ольга. Я и тебе этого желаю", "Радуйтесь успеху каждый день", "люблю музыку ветра. Счастливая среда, красотка", "Любовь всей моей жизни", "Вы же прекрасная Ольга! Приятного дня, дорогая ...", "Приветствую Ольгу, за здоровое и соблазнительно будущее", "Хорошего солнечного дня", "подсветка заставляет вас сиять, и вы можете увидеть красивый профиль вашего лица".

Мы писали, что известная модель и актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, покорила образом в шубе.

В этот раз звезда разместила снимок, на котором предстала в шубе. Красотка просто притягивала взгляд. От шубы был виден лишь меховой ворот, который красиво смотрелся у лица знаменитости.

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