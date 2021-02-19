Известная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла роль девушки Джеймса Бонда, показала себя в эффектном образе

На фото Куриленко позировала в блестящем платье с большим декольте и без белья. Красотка дополнила образ стильными серьгами, а руки Ольги держала неизвестный. Актриса появилась в роскошном образе в ресторане - на фоне можно увидеть столики и других людей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Одета так, но не выхожу на улицу!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты потрясающе выглядишь", "Такая классная!", "Великолепная", "Красиво выглядит", "ты самая красивая", "Люблю этот стиль", "Милая женщина, соблазнительный поцелуй", "Взрывной вырез", "Замечательная картина", "Ой! Я бы с удовольствием вывел тебя так", "Все равно не уходи. Тебе так больно", "Наверное, это хорошо. В этих серьгах вас наверняка ограбят", "Прекрасная богиня".

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Куриленко позировала в черном платье с оригинальным декольте и большим вырезом на груди, продемонстрировав роскошный бюст во всей красе.

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