Популярная французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко восхитила идеальной красотой в черном наряде
Ольга Куриленко регулярно поддерживает связь со своими преданными поклонниками в своем микроблоге в Instagram, и в субботний день звезда решила собрать еще одну порцию восхищенных отзывов в свой адрес, пишет Politeka.net.
На своей странице актриса разместила красивый портретный снимок, на котором она позирует в оригинальном приталенном платье черного цвета, верх которого напоминал аккуратный пиджак с яркими золотыми пуговицами.
Наряд Ольги Куриленко благодаря своей лаконичности подчеркнул главные достоинства внешности звезды и мягко акцентировал внимание публики на зоне декольте: узкие лацканы делали глубокий выкат аккуратным и сдержанным. При этом черный цвет платья выгодно подчеркнул светлую кожу и утонченные черты лица Ольги.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Дженнифер Лопес в одном белье и розовой шубе без стыда показала свои "розы": "Поляна соблазна"
Полуфиналист "Холостячки" Андрей Рыбак избавился от брекетов, как он теперь выглядит: "Стал еще красивее"
"Он давно хотел пойти на этот мост": друг школьника, с которым произошло несчастье в Харькове, огорошил рассказом
Оборвалась жизнь легендарной украинки, страна в трауре: "Склоним головы, Царство Небесное"
Наряд звезды дополняла безупречная и естественная укладка. Волосы цвета темного шоколада мягкими волнами опускались на плечи, покручиваясь к низу, а несколько прядей ненавязчиво обрамляли лицо актрисы.
Ольга Куриленко позировала перед камерой в публичном месте, поскольку позади не было видно много людей, а интерьер помещения восхищал своей роскошью. С потолка свисали тяжелые многоярусные люстры, а на стенах виднелась фигурная лепнина.
"Я надеюсь, что у всех будет чудесная суббота!",- подписала Ольга Куриленко свой снимок.
Поклонники актрисы, как и обычно, засыпали ее комплиментами и теплыми словами.
"Красивая, милая, талантливая", "Ты очень красивая, моя королева", "Богиня!", "Чудесная", "Слишком красивая", "Вау, богиня", "Хороша!", "Чистый идеал",- написали фолловеры в своих комментариях к фотографии.
Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко соблазнила молодыми прелестями в откровенной блузе: "Была настоящей сердцеедкой"
Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда поразила внешностью, узнать почти невозможно: "Ой, кто это?"
Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда в лаконичном наряде покорила женственностью и улыбкой: "Прекрасная леди"