Популярная французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко восхитила идеальной красотой в черном наряде

Ольга Куриленко регулярно поддерживает связь со своими преданными поклонниками в своем микроблоге в Instagram, и в субботний день звезда решила собрать еще одну порцию восхищенных отзывов в свой адрес, пишет Politeka.net.

На своей странице актриса разместила красивый портретный снимок, на котором она позирует в оригинальном приталенном платье черного цвета, верх которого напоминал аккуратный пиджак с яркими золотыми пуговицами.

Наряд Ольги Куриленко благодаря своей лаконичности подчеркнул главные достоинства внешности звезды и мягко акцентировал внимание публики на зоне декольте: узкие лацканы делали глубокий выкат аккуратным и сдержанным. При этом черный цвет платья выгодно подчеркнул светлую кожу и утонченные черты лица Ольги.

Наряд звезды дополняла безупречная и естественная укладка. Волосы цвета темного шоколада мягкими волнами опускались на плечи, покручиваясь к низу, а несколько прядей ненавязчиво обрамляли лицо актрисы.

Ольга Куриленко позировала перед камерой в публичном месте, поскольку позади не было видно много людей, а интерьер помещения восхищал своей роскошью. С потолка свисали тяжелые многоярусные люстры, а на стенах виднелась фигурная лепнина.

"Я надеюсь, что у всех будет чудесная суббота!",- подписала Ольга Куриленко свой снимок.

Поклонники актрисы, как и обычно, засыпали ее комплиментами и теплыми словами.

"Красивая, милая, талантливая", "Ты очень красивая, моя королева", "Богиня!", "Чудесная", "Слишком красивая", "Вау, богиня", "Хороша!", "Чистый идеал",- написали фолловеры в своих комментариях к фотографии.

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