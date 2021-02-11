Известная украинская актриса и модель Ольга Куриленко, девушка Джеймса Бонда, решила вспомнить времена своей молодости
Артистка порадовала своих поклонников интересным "воспоминанием", пишет Politeka.net.
Звезда опубликовала снимок, на котором предстала в голубой блузе на тонких бретельках. Наряд имел глубокое декольте, что придавало образу особой пикантности.
Из большого выреза показался пышный бюст без белья. А аккуратная цепочка на шее блестела и послужила отличным акцентом.
Макияж с голубыми тенями и пухлыми губами завершил нежный образ, как и завитые локоны.
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Модель смотрела в камеру и улыбнулась.
Всего за десять минут пост собрал более 1,5 тысячи лайков и много комментариев.
"Ути божечки!😍", "Вы ОЧАРОВАТЕЛЬНЫ 🔥", "Вау, прекрасная", "Почему мы до сих пор не женаты?», «Не возражаешь, если я нарисую твой портрет?», «Думаю, ты была настоящей сердцеедкой в юном возрасте", "Нравится это", - написали пользователи сети.
Напомним, Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в украинском Бердянске.
Звезда росла в небогатой семьи. Мама на каникулах старалась вывозить дочь на экскурсии в Москве. Так, однажды обе наткнулись на женщину-скаута международного модельного агентства.
В результате жизнь Ольги в корне поменялась. Она стала строить карьеру в модельном бизнесе, а затем начала сниматься в фильмах.
Ольга Куриленко дебютировала в кино в 2001 году во многосерийной ленте «Ларго».
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