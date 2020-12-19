Знаменитая актриса Ольга Куриленко, которая сыграла в кино девушку Джеймса Бонда, восхитила пикантным видом в новом образе

Как передает Politeka.net, звезда выложила в микроблоге "Инстаграм" фото в роскошном платье до колен с цветочными узорами и "пухом" на поясе. Изюминкой дизайна стала прозрачная ткань, которая открыла потрясающий вид на талию и бюст знаменитости. Образ довершили полосатые полупрозрачные сапожки на каблуках.

Ольга Куриленко остановилась в углу, который образовали зеркальные стены, и повернулась к камере спиной. Благодаря удачному ракурсу и отражениям поклонники голливудской актрисы могут полюбоваться на ее едва прикрытую грудь.

"Счастливой субботы", - пожелала Ольга Куриленко пользователям в описании.

Комментаторы пришли в восторг от внешнего вида красавицы в необычном платье, а потому засыпали ее комплиментами:

"Ошеломительная"; "Очаровательная"; "Красиво. Интересный наряд"; "👍А вы горячая штучка!🔥"; "Наслаждаемся красивой женщиной"; "Такая сексуальная"; "Никогда не стареет. Удивительно 👏🏻"; "нам нужны как минимум 5 из вас за один выстрел! Спасибо, зеркала!"; "Красивое платье на Рождество, Ольга"; "очень красивый образ :)"; "Вау, ты такая красивая, детка"; "Божественная как всегда, Ольга"; "Если бы красота была временем, ты была бы вечностью"; "Олечка, жарптица!".

Напомним, что неопрятная Ольга Куриленко сразила видом в грязной маечке: "Какая же...".

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