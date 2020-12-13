Актриса Ольга Куриленко осчастливила поклонников свежим фото и сверхсоблазнительным образом

Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда, славу которой принесла роль в Бондиане, опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном платье строго кроя.

Девушка позировала на бордовой кровати, слегка задрав юбку и оголив коленки. Ольга эффектно оперлась на руку, соблазнив прекрасным силуэтом. Роскошный лук дополнили массивные украшения, пышная укладка и яркий макияж.

Несмотря на, казалось бы, закрытое платье, образ актрисы оставляет приятное послевкусие - то ли ее дерзкий взгляд, то ли выпирающие из-под плотной ткани округлости - все же кадр производит нужный эффект

"Воскресенье для отдыха!", - подписала снимок Куриленко.

Пользователи кинулись комментировать, не жалея комплиментов:

"Вы великолепны💃🌹❤️"

"Прелесть😍"

"Расслабьтесь со мной 😘"

"Восторг! Аплодисменты!👏🔥💣"

"Ух ты😍"

"Хороша😍👍"

"Очаровательно, захватывающе 👏"

"Оооо какие люди... так редко в последние время выкладываете что-либо"

Ранее мы сообщали, Ольга разгорячила фото в прозрачном пеньюаре с кружевной вышивкой, опубликованным в Инстаграм. Судя по всему, на красотке не было нижнего белья.

Куриленко предстала в одном из киношных образов - играя сердцеедку, от взмаха ресниц которой мужчины теряют дар речи.

"Ольга, Огонь📸", "Моя красотка", "Я тоже надеюсь 😉!", "Какой красивый и необычный образ!", "Потрясающая, ты невероятно выглядишь ❤️❤️❤️", "Какая красивая женщина 😍😍😍", - отреагировали пользователи.

Напомним, 40-летняя украинская девушка Бонда натянула латексный костюм, ошеломив фигурой: "Женщина-кошка".

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