Звезда показала, что ей нравится больше всего

Известная украинская актриса и модель Ольга Куриленко, девушка Джеймса Бонда, удивила старинными снимками

За свою карьеру артистка смогла поучаствовать в съемках хороших фильмов с именитыми актерами, пишет Politeka.net. В своем Инстаграм Ольга нередко вспоминает свои старые роли в фильмах.

В этот раз модель опубликовала кадры из фильма "Искатель воды", в котором она снималась вместе с Расселом Кроу.

Фото были на вид очень старинными, что и нужно было для фильма. На кадрах Куриленко позировала вместе с мужем и сыном, а также можно ее заметить в свадебном платье.

Отметим, что фильм рассказывает об австралийце, который отправился в Турцию, чтобы найти своих троих сыновей, считающиеся пропавшими без вести.

Куриленко исполняет роль хозяйки гостиницы в Стамбуле.

"Мне нравятся эти фото из "Искателя воды"", - написала Ольга в посте.

Всего за 20 минут публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Очень красиво, Ольга!", "Да лааадно😂", "Прекрасная мэм", "Счастливчик", "Я так люблю тебя, прекрасная королева 💋❤️❤️😍😘", "Мне нравится твой классический вид 💖😊", "Оль, высший пилотаж! 👏", "Реально очень атмосферные фото, как из того времени👍", "Я знал что Ты из рода MacLeod 😊", "Я слежу за тобой из Ирака, ты прекрасна как луна🌹", "Это ты ? Или это твои корни", "Вы с Расселом были великолепны в этом фильме 😀❤️❤️", - написали пользователи сети.



Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко раздвинула ножки в жарком комбинезоне, актрису едва узнать

Также Politeka писала, 41-летняя украинская девушка Бонда Куриленко показалась без косметики

А еще Politeka сообщала, Украинская девушка Бонда Куриленко впечатлила длиной ножек в задранном плаще