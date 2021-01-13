Такого от нее явно не ожидали

Украинская актриса и звезда Голливуда Ольга Куриленко порадовала фанатов очередным перевоплощением

Новое фото появилось в личном Instagram актрисы.

Так, украинская "девушка Джеймса Бонда" решила поздравить своих поклонников с завершением половины рабочей недели.

Ольга Куриленко появилась в неожиданном образе перед фанатами: она надела белый комбинезон поверх черной блузки, черные "слипоны", и для съемки сделала яркий макияж с акцентом на пышных губах.

"С днем горба!", - подписала актриса нескромное фото, на котором она позирует перед фанатами с раздвинутыми ногами.

Армия поклонников сразу же завалила "девушку Джеймса Бонда" лайками и лестными комплиментами.

"Ты прекрасна!", "Четко!", "Великолепно", "Фанастика, ты лучшая!", "Красивая, удачного тебе дня", "Просто потрясающий красивый стиль", "Ольга, спасибо. Очень милое фото", "Всегда красивая", "Да благословит вас Бог с большим сердцем", "Не узнать просто, назад в 80-е", "Олька, что-то тебя в новом году штырит, все фотки крутяшные", "Не узнал", "Олюсик, ты огонь", - написали они под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Ольга Куриленко сразила сходством с Моникой Беллуччи.

На фото Куриленко позирует в красном платье и без белья. Звезда сидела за летним столиком, а рядом можно увидеть бокал с напитком.

Этот кадр настолько приглянулся фанатам, что они начали сравнивать звезду с Моникой Беллуччи.

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