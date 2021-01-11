Звезда Голливуда украинского происхождения Ольга Куриленко впечатлила поклонников своей неувядающей красотой

41-летняя актриса, которая прославилась благодаря роли девушки Джеймса Бонда, не перестает радовать фанатов новыми постами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, звезда опубликовала одну из архифных фотографий, на которой ее лицо запечатлено крупным планом. На снимке Куриленко выглядит максимально соблазнительно, во многом благодаря своему макияжу. Так, притягательные «смоки айс» и помада нюдового оттенка сделали актрису из актрисы роковую женщину, образу которой позавидует и сама Анджелина Джоли. Зачесанные назад волосы красотки лишь привлекают внимание к ее лицу.

На фото Куриленко слегка приоткрыла губы и томно коснулась руками висков.

«Надеюсь, у вас у всех получилось расслабляющее воскресенье!», - подписала фото актриса.

Ее поклонники тут же принялись комментировать снимок.

«Чувственно», «Идеально», «Вау, такая красивая!», «Шикарно!», «Вау, эти глаза!», «Натуральная красота», «Наверное это взгляд если не колдуньи то гипнотизёра заставляющий кого-то что-то сделать», «Бомба», «Лучшая девушка Бонда», - пишут люди.

Ранее сообщалось, что Куриленко решила напомнить своим поклонникам, как она выглядит без вызывающего макияжа.

На фото, сделанное на фоне обычных обоев, можно увидеть немного уставшую "девушку Джеймса Бонда" с распущенными волосами.

"Без фильтров, без макияжа", - подписала Ольга Куриленко смелый снимок в своем личном микроблоге.

Напомним, украинская девушка Бонда поразила сходством с Моникой Беллуччи, надев красное платье с декольте.

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко впечатлила длиной ножек в задранном плаще.

Также Politeka писала, что 41-летняя украинская девушка Бонда Куриленко показалась без косметики, актрису не узнать: "Я человек такой...".