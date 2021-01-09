Украинская актриса и звезда Голливуда Ольга Куриленко удивила фанатов неожиданным снимком

Фото "девушка Джеймса Бонда" опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

Так, Ольга Куриленко, видимо, решила напомнить своим поклонникам, как она выглядит без вызывающего макияжа.

На фото, сделанное на фоне обычных обоев, можно увидеть немного уставшую "девушку Джеймса Бонда" с распущенными волосами.

"Без фильтров, без макияжа", - подписала Ольга Куриленко смелый снимок в своем личном микроблоге.

Поклонникам понравилась такая откровенность со стороны актрисы и они завалили ее лайками и восторженными комментариями.

"Красотка", "Красота внутри и снаружи", "Естественная красота и доброта", "Красавица", "Без фильтра действительно красиво", "Красивая королева", "С макияжем или без него вы безмерно красивы", "Великолепна", "По-прежнему прекрасна как всегда", "Очень красивая. Мейк не нужен", "Я человек простой! Вижу Ольгу ставлю лайк", "Я думаю, ты всегда прекрасна ... с макияжем или без", "Боже, ты такая хорошенькая даже без макияжа, люблю тебя Ольга", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Ольга Куриленко сразила сходством с Моникой Беллуччи.

На фото Куриленко позирует в красном платье и без белья. Звезда сидела за летним столиком, а рядом можно увидеть бокал с напитком.

Этот кадр настолько приглянулся фанатам, что они начали сравнивать звезду с Моникой Беллуччи.

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