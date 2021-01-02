Голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко порадовала фанатов новым фото
Как передает Politeka.net, Куриленко прославилась ролью подружки Джеймса Бонда в очередном фильме про агента 007. Кроме того, красотка еще и востребованная модель, которую очень любят глянцы и дизайнеры.
Так, Ольга украсила обложку модного журнала Harpers Bazaar Korea. Об этом она сама сообщила у себя в Инстаграм, разместив соответствующий снимок.
Куриленко демонстрирует стильный наряд, состоящий из кожаного корсета, серых классических брюк с завышенной талией, а также ботинок на массивной подошве.
Свой образ звезда дополнила печатками и черным колье-ошейником.
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Свежеей фото актрисы полчило массу положительных отзывов. За час его лайкнули свыше 6 тысяч фанатов по всему миру.
"Всегда великолепно .. красиво .. всегда женщина💕🌷🙏", "Красотка", "Роковая женщина", - пишут в сети.
Не так давно мы сообщали, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко покорила фанатов пикантным праздничным образом.
Актриса был одета в неприличное платье с очень глубоким декольте. Платье бежевого оттенка прикрывало самое интимное. При этом веревочки дополняли образ, привлекая внимание к бюсту звезды.
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