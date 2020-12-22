Голливудская актриса и сценическая жена Джеймса Бонда Ольга Куриленко покорила фанатов новым нежным образом

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

На опубликованном снимке Куриленко позирует в оверсайз-наряде и мини-шортах, усевшись при этом перед камерой и засветив лишнее. Поклонники высоко оценили новый образ кумира, о чем говорит происходящее в комментариях.

«Абсолютная красота», «непревзойденная», «очень нежно выглядишь», «вау, какой взгляд», «красотка», «невероятный вид», «очень миленькая», «шикарная», «нереальная девушка», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, актриса Ольга Куриленко осчастливила поклонников свежим фото и сверхсоблазнительным образом

Девушка позировала на бордовой кровати, слегка задрав юбку и оголив коленки. Ольга эффектно оперлась на руку, соблазнив прекрасным силуэтом. Роскошный лук дополнили массивные украшения, пышная укладка и яркий макияж.

Несмотря на, казалось бы, закрытое платье, образ актрисы оставляет приятное послевкусие - то ли ее дерзкий взгляд, то ли выпирающие из-под плотной ткани округлости - все же кадр производит нужный эффект.

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