Знаменитая актриса Ольга Куриленко, которая сыграла в кино девушку Джеймса Бонда, приподняла настроение

Звезда решила вспомнить один из своих праздничных образов, передает Politeka.net. Атриса опубликовала архивный кадр в своем Инстаграм.

На фото сияющая красотка Куриленко позировала возле зеленой елочки, которая была украшена игрушками.

Звезда была в черном платье в крупный красный горох. Наряд подчеркнул все изгибы Куриленко, а также красиво сиял на свету.

Модель улыбалась глядя в камеру. Ее макияж был сделан с акцентом на глаза. Примечательно, что Ольга была с непривычным цветом волос - он был медного оттенка и очень шел звездной красотке.

За час пост собрал более 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети засыпали звезду комплиментами.

"Ольга, Вы всегда выглядите идеально 👌🏻 🌹🌹🌹", "Прекрасная", "Олюшка, ты сама как новогодняя игрушка 👍👏👏👏", "Красивая", "Мне бы такой подарочек под елку 😉😁", "Оля - красотка привет из Бердянска", "Жуткое платье", "Оля! С новым годом! Пусть весь негатив и зло останутся в прошлом году", "Красавица", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко позировала в оверсайз-наряде и мини-шортах, усевшись при этом перед камерой и засветив лишнее. Поклонники высоко оценили новый образ кумира, о чем говорит происходящее в комментариях.

Ранее сообщалось, что Ольга Куриленко опубликовала кадр из кино о Бонде, благодаря которому прославилась.

На фото актриса предстала в образе роскошной шатенки Камиллы. Звезда была в маечке и удивила своей неухоженностью, ведь она была грязной.

Напомним, что неопрятная Ольга Куриленко сразила видом в грязной маечке: "Какая же...".

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда в задранном платье на кровати заставила публику аплодировать: "Ух ты!"

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко в задранном платье на кровати заставила публику аплодировать: "Ух ты!".