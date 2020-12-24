Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда, восхитила праздничным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала счастливое рождественское селфи. Красотка сделала минималистичный макияж, подчеркнув красным губы. Она сфотографировалась на фоне елки и шапки Деда Мороза. Выглядела Куриленко счастливой.

«С Рождеством всех!», - подписала фото звезда.

За короткое время пост собрал более 16 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вы очень, очень хорошо выглядите. Очень празднично! С Рождеством Христовым!», «Какое великолепие, дорогая Ольга. С Рождеством», «Я люблю твою Улыбку», «Вау, ты очень красивая Великолепная», «Я люблю тебя, малышка», «Какой красивый орнамент для елки», «Наилучшие пожелания вам и вашей семье», «Спасибо, Ольга, и счастливого Рождества тебе и твоей семье», «Так мило!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ольга Куриленко родилась и выросла в Бердянске. Еще весьма юной она отправилась покорять Европу. Сначала Ольга пробовала свои силы в модельном бизнесе, но вскоре покорила и кинематограф. Знаменитой ее сделала роль девушки Джеймса Бонда.

Ранее мы писали, что Куриленко побаловала пикантным видом в новом образе. Актриса позировала в роскошном платье до колен с цветочными узорами и "пухом" на поясе. Изюминкой наряда стала прозрачная ткань, через которую было видно бюст.

Напомним, что Куриленко наделала шуму дерзким перевоплощением в женщину-вамп: «Как приятно…».

Как сообщала Politeka, Куриленко блеснула в кружевном мини-платье: "Подарочек под елку".

Также Politeka писала, что Куриленко блеснула лишним в мини-шортах, заставив публику аплодировать: «Абсолютная красота».