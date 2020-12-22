Голлівудська актриса і сценічна дружина Джеймса Бонда Ольга Куриленко підкорила фанатів новим ніжним образом

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

На опублікованому знімку Куриленко позує в оверсайз-вбранні й міні-шортах, сівши при цьому перед камерою і засвітивши зайве. Шанувальники високо оцінили новий образ кумира, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

"Абсолютна Краса«,» неперевершена«,» дуже ніжно виглядаєш«,» вау, який погляд«,» красуня«,» неймовірний вигляд«,» дуже миленька«,» шикарна«,» нереальна дівчина", - пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, актриса Ольга Куриленко ощасливила шанувальників свіжим фото і неймовірно пікантним образом

Дівчина позувала на бордовому ліжку, злегка задерши спідницю й оголивши коліна. Ольга ефектно сперлася на руку, спокусивши прекрасним силуетом. Розкішний лук доповнили масивні прикраси, пишна укладка і яскравий макіяж.

Попри, здавалося б, закриту сукню, образ актриси залишає приємний посмак - чи то її зухвалий погляд, чи то випирають з-під щільної тканини округлості - все ж кадр виробляє потрібний ефект.

Нагадавши, 40-річна українська дівчина Бонда натягнула латексний костюм, приголомшивши фігурою:"Жінка-кішка".

Як повідомляла Politeka, українська дівчина Бонда Куриленко змила всю косметику і показала себе справжню: "така красива...".

Також Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко в яскравому купальнику показала " жару "на пляжі:" не постаріла...".