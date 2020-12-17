Її красі можна тільки позаздрити

41-річна актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, вразила зухвалим перевтіленням

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото, на якому постала в вельми незвичайному для неї образі. Ольга була одягнена в чорне міні, яке підкреслило її точену фігурку. На голові у актриси була перука з довгим чорним волоссям. Яскравий макіяж додав образу перчинки, а спокуслива поза звела з розуму шанувальників.

Варто відзначити, що особливої пікантності фотографії надала обробка. Ольгу помістили на яскравий червоний фон, в результаті чого вона виглядала приголомшливо.

Куриленко вдалося наробити шуму новим знімком. У коментарях стали бурхливо обговорювати новий образ зірки.

"Як приємно бачити таких красунь! Розумниця!", "Цікаво", "Така приголомшливо красива", "Ого, вау!", "Ця картина приголомшлива", "ви повинні бути в чудовому фільмі, я б хотів побачити вас в одній з голлівудських картин", "ти як завжди красива", "це відмінна картина. Мені подобається контраст чорного і червоного», "обожнюю красу принцес", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Ольга Куриленко народилася і виросла в Бердянську. Зовсім юною вона поїхала підкорювати модельний бізнес в Європу.

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