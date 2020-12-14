Актриса Ольга Куриленко у зухвалому вигляді нагадала публіці, чому її так люблять

Як передає Politeka.net, 41-річна зірка, славу якої принесла роль у Бондіані, опублікувала незвичайний кадр у своєму мікроблозі в Instagram.

Ольга показала один з найяскравіших моментів з фільму "Хітмен" (2007) - кіноадаптації серії відеоігор з аналогічною назвою.

У кадрі актриса постала в дещо переляканому і розгубленому вигляді поруч з брутальним головним героєм, що тримав пістолет. Ольга приспустила сіру шубку й опинилася під нею абсолютно голою - цей пікантний момент свого часу запам'ятався публіці.

"Понеділок майже закінчився, хлопці! 😂 #Hitman", - підписала кадр актриса.

Користувачі з жаром кинулися коментувати: варто відзначити, Ользі вдалося розбередити серця своїх фанатів цим випадковим спогадом.

"Відмінний фільм 👍 😝 "

"Потрібно зробити нове продовження"

"😘 😘 😘 🔥 🔥 🔥Одна з кращих видалених сцен"

"Хороший фільм 🔥"

"Ідеальна Ольга 🔥 🔥"

"Ти була чудова в Хітмені, це найкращий з фільмів про найманих вбивць. 💯"

"З тих пір, як ви знялися в цьому фільмі, всі ці роки ви були моєю пристрастю 😍 😍 😍 😁"

"Я люблю тебе через цей фільм 🤩"

"Хітмен кльове кінцо. І Ольга на висоті. 👍👍👍"

Раніше ми повідомляли, Куриленко розбурхала соковитим фото. Дівчина позувала на бордовому ліжку, злегка задерши спідницю й оголивши коліна. Ольга ефектно сперлася на руку, спокусивши прекрасним силуетом.

"Захоплення! Оплески!👏 🔥 💣"; "Ух ти😍"; "хороша😍 👍"; "чарівно, захоплююче 👏", - відгукнулися шанувальники.

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