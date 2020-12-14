Актриса Ольга Куриленко у зухвалому вигляді нагадала публіці, чому її так люблять
Як передає Politeka.net, 41-річна зірка, славу якої принесла роль у Бондіані, опублікувала незвичайний кадр у своєму мікроблозі в Instagram.
Ольга показала один з найяскравіших моментів з фільму "Хітмен" (2007) - кіноадаптації серії відеоігор з аналогічною назвою.
У кадрі актриса постала в дещо переляканому і розгубленому вигляді поруч з брутальним головним героєм, що тримав пістолет. Ольга приспустила сіру шубку й опинилася під нею абсолютно голою - цей пікантний момент свого часу запам'ятався публіці.
Як виглядає перша дружина Горбунова, з якою він був до Осадчої: "Старше на десять років"
Фаворит "холостячки" Ксенії Мішиної засвітився в обіймах юної красуні: "Люблю несамовито"
Масовий розвод з послугами в ПриватБанку: українців попередили, "якщо є карта Універсальна..."
На Одещині безвісти пропала дівчинка модельної зовнішності: фото і прикмети
"Понеділок майже закінчився, хлопці! 😂 #Hitman", - підписала кадр актриса.
Користувачі з жаром кинулися коментувати: варто відзначити, Ользі вдалося розбередити серця своїх фанатів цим випадковим спогадом.
"Відмінний фільм 👍 😝 "
"Потрібно зробити нове продовження"
"😘 😘 😘 🔥 🔥 🔥Одна з кращих видалених сцен"
"Хороший фільм 🔥"
"Ідеальна Ольга 🔥 🔥"
"Ти була чудова в Хітмені, це найкращий з фільмів про найманих вбивць. 💯"
"З тих пір, як ви знялися в цьому фільмі, всі ці роки ви були моєю пристрастю 😍 😍 😍 😁"
"Я люблю тебе через цей фільм 🤩"
"Хітмен кльове кінцо. І Ольга на висоті. 👍👍👍"
Раніше ми повідомляли, Куриленко розбурхала соковитим фото. Дівчина позувала на бордовому ліжку, злегка задерши спідницю й оголивши коліна. Ольга ефектно сперлася на руку, спокусивши прекрасним силуетом.
"Захоплення! Оплески!👏 🔥 💣"; "Ух ти😍"; "хороша😍 👍"; "чарівно, захоплююче 👏", - відгукнулися шанувальники.
Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко блиснула своїми "ягідками" під прозорою сукнею
Як повідомляла Politeka, українська дівчина Бонда Куриленко змила всю косметику і показала себе справжню: "така красива...".