Актриса Ольга Куриленко в вызывающем виде напомнила публике, почему ее так любят
Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда, славу которой принесла роль в Бондиане, опубликовала необычный кадр в своем микроблоге в Инстаграм.
Ольга показала один из самых ярких моментов из фильма "Хитмэн" (2007) - киноадаптации серии видеоигр с аналогичным названием.
В кадре актриса предстала в несколько испуганном и растерянном виде рядом с брутальным главным героем, державшим пистолет. Ольга приспустила серую шубку и оказалась под ней абсолютно голой - этот пикантный момент в свое время запомнился публике.
Похудевшая Ани Лорак в "золоте" потрусила своим срамом, засветив самые пикантные места: "Отпад!"
Как выглядит первая жена Горбунова, с которой он был до Осадчей: "Старше на десять лет"
"Покойся с миром, маэстро": Украина оплакивает легенду музыки, страна восхищалась его шедеврами
"Задержали всю семью с детьми": в одесском ТРЦ у девушки потребовали деньги за испорченный товар, видео
"Понедельник почти закончился, ребята! 😂 #Hitman", - подписала кадр актриса.
Пользователи с жаром кинулись комментировать: стоит отметить, Ольге удалось разбередить сердца своих фанатов этим случайным воспоминанием.
"Отличный фильм 👍😝"
"Нужно сделать новое продолжение"
"😘😘😘🔥🔥🔥 Одна из лучших удаленных сцен"
"Хороший фильм 🔥"
"Идеальная Ольга🔥🔥"
"Ты была великолепна в Хитмэне, это лучший из фильмов о наемных убийцах. 💯"
"С тех пор, как вы снялись в этом фильме, все эти годы вы были моей страстью😍😍😍😁"
"Я люблю тебя из-за этого фильма 🤩"
"Хитмэн клевое кинцо. И Ольга на высоте. 👍👍👍"
Ранее мы сообщали, Куриленко взбудоражила сочным фото. Девушка позировала на бордовой кровати, слегка задрав юбку и оголив коленки. Ольга эффектно оперлась на руку, соблазнив прекрасным силуэтом.
"Восторг! Аплодисменты!👏🔥💣"; "Ух ты😍"; "Хороша😍👍"; "Очаровательно, захватывающе 👏", - откликнулись поклонники.
Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко блеснула своими "ягодками" под прозрачным платьем
Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко смыла всю косметику и показала себя настоящую: "Такая красивая...".