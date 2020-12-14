Актриса Ольга Куриленко в вызывающем виде напомнила публике, почему ее так любят

Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда, славу которой принесла роль в Бондиане, опубликовала необычный кадр в своем микроблоге в Инстаграм.

Ольга показала один из самых ярких моментов из фильма "Хитмэн" (2007) - киноадаптации серии видеоигр с аналогичным названием.

В кадре актриса предстала в несколько испуганном и растерянном виде рядом с брутальным главным героем, державшим пистолет. Ольга приспустила серую шубку и оказалась под ней абсолютно голой - этот пикантный момент в свое время запомнился публике.

"Понедельник почти закончился, ребята! 😂 #Hitman", - подписала кадр актриса.

Пользователи с жаром кинулись комментировать: стоит отметить, Ольге удалось разбередить сердца своих фанатов этим случайным воспоминанием.

"Отличный фильм 👍😝"

"Нужно сделать новое продолжение"

"😘😘😘🔥🔥🔥 Одна из лучших удаленных сцен"

"Хороший фильм 🔥"

"Идеальная Ольга🔥🔥"

"Ты была великолепна в Хитмэне, это лучший из фильмов о наемных убийцах. 💯"

"С тех пор, как вы снялись в этом фильме, все эти годы вы были моей страстью😍😍😍😁"

"Я люблю тебя из-за этого фильма 🤩"

"Хитмэн клевое кинцо. И Ольга на высоте. 👍👍👍"

Ранее мы сообщали, Куриленко взбудоражила сочным фото. Девушка позировала на бордовой кровати, слегка задрав юбку и оголив коленки. Ольга эффектно оперлась на руку, соблазнив прекрасным силуэтом.

"Восторг! Аплодисменты!👏🔥💣"; "Ух ты😍"; "Хороша😍👍"; "Очаровательно, захватывающе 👏", - откликнулись поклонники.

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