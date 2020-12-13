Актриса Ольга Куриленко ощасливила шанувальників свіжим фото та надспокусливим образом

Як передає Politeka.net, 41-річна зірка, славу якій принесла роль в бондіані, опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорній сукні строго крою.

Дівчина позувала на бордовому ліжку, злегка задерши спідницю й оголивши коліна. Ольга ефектно сперлася на руку, спокусивши прекрасним силуетом. Розкішний лук доповнили масивні прикраси, пишна укладка та яскравий макіяж.

Незважаючи на, здавалося б, закриту сукню, образ актриси залишає приємний післясмак - чи то її зухвалий погляд, чи то випираючі з-під щільної тканини округлості - все ж кадр вражає.

"Неділя для відпочинку!", - підписала знімок Куриленко.

Користувачі кинулися коментувати, не шкодуючи компліментів:

"Ви чудові💃 🌹❤️"

"Принада😍"

"Розслабьтеся зі мною 😘"

"Захоплення! Оплески!👏🔥💣"

"Ух ти😍"

"Гарна😍"

"Чарівно, захоплююче 👏"

"Оооо які люди... так рідко в останні час викладаєте що-небудь"

Раніше ми повідомляли, Ольга розпалила фото в прозорому пеньюарі з мереживною вишивкою, опублікованим в Instagram. Судячи з усього, на красуні не було нижньої білизни.

Куриленко постала в одному з кіношних образів-граючи серцеїдку, від помаху вій якої чоловіки втрачають дар мови.

"Ольга, вогонь📸", "Моя красуня", " я теж сподіваюся 😉!", "Який гарний і незвичайний образ!", "Приголомшлива, ти неймовірно виглядаєш ❤️❤️❤️", " яка гарна жінка😍 😍 😍", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, 40-річна українська дівчина Бонда натягнула латексний костюм, приголомшивши фігурою:"Жінка-кішка".

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