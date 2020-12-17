Ее красоте можно только позавидовать

41-летняя актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, поразила дерзким перевоплощением

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором предстала в весьма необычном для нее образе. Ольга была одета в черное мини, которое подчеркнуло ее точеную фигурку. На голове у актрисы был парик с длинными черными волосами. Яркий макияж добавил образу перчинки, а соблазнительная поза свела с ума поклонников.

Стоит отметить, что особой пикантности фотографии придала обработка. Ольгу поместили на яркий красный фон, в результате чего она выглядела потрясно.

Куриленко удалось наделать шуму новым снимком. В комментариях стали бурно обсуждать новый образ звезды.

«Как приятно видеть таких красавец! Умница!», «Интересно», «Такая потрясающе красивая», «Ого, вау!», «Эта картина потрясающая», «Вы должны быть в чудесном фильме, я бы хотел увидеть вас в одной из голливудских картин», «Ты как всегда красивая», «Это отличная картина. Мне нравится контраст черного и красного», «Обожаю красоту принцесс», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ольга Куриленко родилась и выросла в Бердянске. Совсем юной она уехала покорять модельный бизнес в Европу.

Напомним, что неопрятная Ольга Куриленко сразила видом в грязной маечке: "Какая же...".

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