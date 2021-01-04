Актриса Ольга Куриленко не дала поклонникам расслабиться, обескуражив новым фото

Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда, ставшая знаменитой после фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде, опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм.

В кадре Ольга предстала в сиреневом мини-платье, полностью состоящем из бахромы. Слегка растрепанная брюнетка кокетливо тряхнула висюльками и немножко задрала юбку.

Куриленко одарила зрителей милой улыбкой.

"Новая неделя, поехали! #Новый старт", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"красивая женщина Ольга"

"Люблю платье-шторку. Шикарно как всегда!"

"Привет самая красивая. Как только я вижу эту улыбку, она дает мне драйв, силу. Давай надерем всем задницу на этой неделе"

"Обожаю эту женщину"

"Крутая))👍❤️😘"

"Очень красиво🔥Сразу хочется лета и солнышка)"

Напомним, Ольга снялась в одном из фильмов Бондианы - "Квант милосердия" (2008). Девушка играла роковую красотку, подружку главного героя Джеймса Бонда, которого сыграл в этот раз актер Дэниел Крейг.

Ранее мы сообщали, Куриленко в маечке свела с ума рельефами, похваставшись результатами, которых добилась на ринге. Девушка позировала перед зеркалом в боксерских перчатках, подняв руки и поиграв бицепсами. Заметно, что Ольга устала после тренировки, однако она может собой гордиться.

"А ты боец!", "очень мило", "вот это пожар", "видно сразу – хорошая работа", "идеальные руки", "вы потрясающая", "крутая"," выглядишь непревзойденно", - прокомментировали в Сети.

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