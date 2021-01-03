Легендарная голливудская актриса Ольга Куриленко, которая играла роль девушки Джеймса Бонда, впечатлила кадрами после тренировки
Как рассказывает Politeka, снимки были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
"Когда я занималась", - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованной фотографии Куриленко позирует сидя в спортзале с задранными руками и демонстративно поглядывая в камеру. Поклонники знаменитости высоко оценили фотографию кумира, о чем свидетельствуют комментарии.
"А ты боец!", "очень мило", "вот это пожар", "видно сразу – хорошая работа", "идеальные руки", "вы потрясающая", "крутая"," выглядишь непревзойденно", - пишут они.
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До этого мы рассказывали, что украинская актриса и модель Ольга Куриленко, девушка Джеймса Бонда, показала свой праздничный лук и поздравила фолловеров с Новым годом
Так, на странице актрисы появилась фотография, на которой она позирует в платье персикового цвета, поправляя волосы.
Свой праздничный образ девушка Бонда дополнила массивными браслетом и колье. Также у нее на пальцах несколько больших колец. Поклонникам звезда снимки очень "зашли", поэтому они восхитились образом кумира.
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