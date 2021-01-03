Легендарная голливудская актриса Ольга Куриленко, которая играла роль девушки Джеймса Бонда, впечатлила кадрами после тренировки

Как рассказывает Politeka, снимки были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

"Когда я занималась", - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованной фотографии Куриленко позирует сидя в спортзале с задранными руками и демонстративно поглядывая в камеру. Поклонники знаменитости высоко оценили фотографию кумира, о чем свидетельствуют комментарии.

"А ты боец!", "очень мило", "вот это пожар", "видно сразу – хорошая работа", "идеальные руки", "вы потрясающая", "крутая"," выглядишь непревзойденно", - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская актриса и модель Ольга Куриленко, девушка Джеймса Бонда, показала свой праздничный лук и поздравила фолловеров с Новым годом

Так, на странице актрисы появилась фотография, на которой она позирует в платье персикового цвета, поправляя волосы.

Свой праздничный образ девушка Бонда дополнила массивными браслетом и колье. Также у нее на пальцах несколько больших колец. Поклонникам звезда снимки очень "зашли", поэтому они восхитились образом кумира.

Напомним, девушка Бонда Куриленко пленила пухлыми губками и роковым взглядом

А еще Politeka писала, что яркая девушка Бонда Куриленко блеснула в кружевном мини-платье