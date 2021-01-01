Известная украинская актриса и модель Ольга Куриленко, девушка Джеймса Бонда, показала свой праздничный лук и поздравила фолловеров с Новым годом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Куриленко в соцсети.

Так, на странице актрисы появилась фотография, на которой она позирует в платье персикового цвета, поправляя волосы.

Свой праздничный образ девушка Бонда дополнила массивными браслетом и колье. Также у нее на пальцах несколько больших колец.

"С Новым годом!" - лаконично написала она под фото.

Фолловеры актрисы оценили ее новогодний образ и также поздравили ее с праздником.

"Очень красиво. Вы выглядите лучше, чем Одри Хепберн", "С новым годом, шикарная", "Я люблю тебя очень, моя дорогая", "С Новым годом", "Это платье потрясающее, бледное на фоне тебя", "Какая невероятная", "Вау", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Ольга Куриленко позировала в латексном костюме. Волосы девушка собрала в хвост, а руки задрала вверх, спрятав их за головой. Девушка наклонила голову и хвасталась идеальными чертами лица. Как можно понять, снимок был сделан для популярного глянцевого журнала BAZAAR. Сама актриса прокомментировала, что ей очень понравилась эта съемка.

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