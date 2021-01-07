Известная актриса Ольга Куриленко, девушка Джеймса Бонда, показала себя в свежем образе

На фото Куриленко позирует в красном платье и без белья. Звезда сидела за летним столиком, а рядом можно увидеть бокал с напитком. Девушка дополнила образ стильными серьгами, а волосы оставила распущенными. Снимок получился увлекательным и немножко соблазнительным, ведь Ольга умеет себя показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Великолепная", "Стратосферная", "Абсолютно красивый счастливый 1-й четверг 2021 года", "Всегда королева", "Вы сверкаете красным", "Какая красавица! Вы просто шикарная", "Именно так и должен выглядеть Санта-Клаус!)", "Какой вид женщины", "Выпьем вместе", "Лучший образ", "Чарующий, изящный образ", "Вы похожи на Мален Моники Белуччи", "Вечная красота. Но ... мне все еще нравятся ваши боевики".

Сообщалось, что известная украинская актриса и модель Ольга Куриленко показала свою главную гордость.

Звезда опубликовала кадр с пикантной фотосессии для одного из журналов. На снимке горячая Куриленко предстала в длинном черном плаще. Кокетка выставила из разреза длинную изящную ножку, которая выглядела просто идеально.

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