Известная украинская актриса и модель Ольга Куриленко, девушка Джеймса Бонда, показала свою главную гордость

Горячая соблазнительница с длинными ногами в свой 41 год, кажется, выглядит еще привлекательнее, чем в молодые годы, пишет Politeka.net.

Звезда опубликовала кадр с пикантной фотосессии для одного из журналов. На снимке горячая Куриленко предстала в длинном черном плаще. Кокетка выставила из разреза длинную изящную ножку, которая выглядела просто идеально.

Модель была на каблуках, что удлиняло ее силуэт и заставило выглядеть еще эффектнее.

Ольга слегка нагнулась, сверкнув бирюзовым гольфом в глубоком декольте плаща.

Красотка завершила образ голубыми серьгами. Легкий макияж подчеркнул ее красоту.

"Еще один кадр моей съемки", - написала Куриленко.

За час пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

"Боже, какая красивая", "Мне фото очень понравилось. Просто красиво 😍", "Прекрасная ольга", "Красавица", "Оригинально... 💥 😎", "Хороша", "Выглядит великолепно и красиво", "Оля❤️❤️❤️", "Шикарный лук Miss Olga Куриленко🙏", "Круто! 👌", "ух ты)))", "Замечательное и фантастическое фото: ты очень вдохновляешь 🌹💥🔥", "Ты прелесть❤️👍", "Завораживающе красива!", "Я вчера только посмотрел «Человек ноября», ты потрясающая 🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко предстала в красивой маечке с декольте.

Звезда слегка нагнулась, едва не показав все, что прятала ткань с пайетками. Также завораживал взгляд соблазнительницы.

Напомним, 40-летняя украинская девушка Бонда натянула латексный костюм, ошеломив фигурой: "Женщина-кошка".

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