Известная актриса Ольга Куриленко, которая стала новой девушкой Бонда, показала себя в смелом образе
На фото Куриленко позирует в "невидимом" платье, которое ничего не скрыло. Девушка собрала волосы в косу, а сидела на диване. Ольгу совсем смущал наряд, красотка уверенно выглядела в кадре. Снимок получился очень горячим и зажигательным, ведь актриса выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Воскресенье - для отдыха!", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:
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Мы писали, что известная украинская актриса и модель Ольга Куриленко, девушка Джеймса Бонда, удивила старинными снимками.
В этот раз модель опубликовала кадры из фильма "Искатель воды", в котором она снималась вместе с Расселом Кроу.
Фото были на вид очень старинными, что и нужно было для фильма. На кадрах Куриленко позировала вместе с мужем и сыном, а также можно ее заметить в свадебном платье.
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