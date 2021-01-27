Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, покорила нежной красотой

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 41-летняя красотка опубликовала архивное фото, на котором предстала в полупрозрачном белом платье. Актриса сидела на белом диване, запрокинув руки назад. Ее красивые длинные волосы спадали на плечи. Идеальная внешность звезды свела с ума ее поклонников.

В комментариях красотке оставили массу приятных отзывов.

«Ольга вы прекрасны», «Здравствуйте! Вы очень красивая! Шикарное фото!», «Ангел во плоти», «Люблю эту твою фотографию», «Я хочу дружить с тобой», «Такая красивая и великолепная», «Потрясающе выглядишь», «Так волшебно и сладко», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ольга Куриленко родилась и выросла в Бердянске. В юном возрасте она отправилась в Европу, покорять модельный бизнес. Сначала Ольга работала моделью, но позже ее стали приглашать и в кино. За свою карьеру актриса успела сыграть в нескольких блокбастерах.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко поделилась архивным фото, на котором позировала в красивой маечке с декольте. Актриса нагнулась, едва не засветив все, что спрятала ткань с пайетками.

Напомним, что Ольга Куриленко в латексе показала формы в полный рост: «Какая комбинация...».

А еще Politeka писала, что Ольга Куриленко предстала в неожиданном образе с дерзкой косичкой: "На школьницу похожа".

Также Politeka сообщала, что Ольга Куриленко сразила ангельской красотой вблизи: "Улыбка на миллион...".