Актриса Ольга Куриленко порадувала фанатів ніжним образом, немов квітка
Як передає Рoliteka.net, 41-річна зірка, що знялася в одному з фільмів саги про британського суперагента Джеймса Бонда, опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівне фото, зроблене під час Венеціанського кінофестивалю в 2012 році.
У кадрі Ольга продемонструвала бездоганну красу з близького ракурсу. Брюнетка позувала в блакитній сукні, декольте якої було прикрашено стразами, розсипавши шикарні довгі локони на плечах. Дівчина зачарувала голлівудською посмішкою.
"Повернення...", - лаконічно підписала актриса цей знімок.
Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:
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"Красива посмішка🌷"
"Гарненька💙"
"Нескінченна краса"
"Я б ніколи тебе не кинув. 😂 😂 😂 Мила посмішка 💐"
"нескінченно красиво... нескінченно унікально... нескінченно...🌷 ♥ ️✨"
"Посмішка на мільйон доларів..."
"Вау, дорога"
"Як ангел. Ідеальна актриса"
"Красива... Не моя.. Ось й сказився))"
"Шановна міс Куриленко, у вас є кілька різних образів, але при цьому два основних: ангельський і диявольський лук. Ця "картинка" відноситься до першого, красива, ніжна і добра"
Відзначимо, в 2012-му році Куриленко на 69-му Венеціанському кінофестивалі представляла фільм Терренса Маліка «До захоплення» (To The Wonder). Крім Ольги в кінокартині також знімалися такі зірки, як Бен Аффлек, Рейчел МакАдамс і Хав'єр Бардем.
Раніше ми розповідали, що Куриленко показала, як бавиться на знімальному майданчику. Поки колеги Ольги (на задньому плані) займалися своєю роботою, актриса сіла на гойдалку й з неприхованою насолодою випробувала її.
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