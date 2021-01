Актриса Ольга Куриленко порадувала фанатів ніжним образом, немов квітка

Як передає Рoliteka.net, 41-річна зірка, що знялася в одному з фільмів саги про британського суперагента Джеймса Бонда, опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівне фото, зроблене під час Венеціанського кінофестивалю в 2012 році.

У кадрі Ольга продемонструвала бездоганну красу з близького ракурсу. Брюнетка позувала в блакитній сукні, декольте якої було прикрашено стразами, розсипавши шикарні довгі локони на плечах. Дівчина зачарувала голлівудською посмішкою.

"Повернення...", - лаконічно підписала актриса цей знімок.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Красива посмішка🌷"

"Гарненька💙"

"Нескінченна краса"

"Я б ніколи тебе не кинув. 😂 😂 😂 Мила посмішка 💐"

"нескінченно красиво... нескінченно унікально... нескінченно...🌷 ♥ ️✨"

"Посмішка на мільйон доларів..."

"Вау, дорога"

"Як ангел. Ідеальна актриса"

"Красива... Не моя.. Ось й сказився))"

"Шановна міс Куриленко, у вас є кілька різних образів, але при цьому два основних: ангельський і диявольський лук. Ця "картинка" відноситься до першого, красива, ніжна і добра"

Відзначимо, в 2012-му році Куриленко на 69-му Венеціанському кінофестивалі представляла фільм Терренса Маліка «До захоплення» (To The Wonder). Крім Ольги в кінокартині також знімалися такі зірки, як Бен Аффлек, Рейчел МакАдамс і Хав'єр Бардем.

