Голливудская актриса Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, показала, как развлекается на съемках

Она разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" короткое видео, записанное в комнате со старинным интерьером с качелей, прикрепленной к потолку, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, скрольте вниз).

Ольга Куриленко запечатлена в серой кофточке и черном комбинезоне с откровенным декольте, который подчеркнул ее стройную фигуру. Звезда вспомнила детство, села на качелю и принялась раскачиваться на ней, пока коллеги проекту готовились к съемочному процессу на заднем плане. Стоит отметить, что команда позаботилась о безопасности актеров, ведь рядом лежит синий мат.

"Настроение пятницы", - подписала Ольга видеоролик в микроблоге.

Пользователи социальной сети угадали, на съемках какого фильма актриса решила повеселиться на качели, и порадовали ее приятными комментариями:

"Это обстановка из «Комнаты». Отличный фильм. Смотрите"; "Простые вещи в жизни 🤗"; "Хорошенькая"; "Такая красотка, Ольга"; "Великолепная и счастливая"; "Прекрасная крошка"; "Я люблю тебя, красотка"; "Твоя улыбка, вау"; "Я надеялся на путешествие в мою комнату 😍"; "Как приятно видеть, что ты счастлива, мне очень понравилось, что у тебя пятница, полная счастья"; "То, что мне нравилось в юности"; "Ха-ха. Спасибо за эти секунды, которые вы нам даете. Страстной пятницы и счастливого дня".

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