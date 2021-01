Актриса Ольга Куриленко порадовала фанатов нежным образом, словно цветок

Как передает Рoliteka.net, 41-летняя звезда, снявшаяся в одном из фильмов саги про британского суперагента Джеймса Бонда, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивное фото, сделанное во время Венецианского кинофестиваля в 2012 году.

В кадре Ольга продемонстрировала безупречную красоту с близкого ракурса. Брюнетка позировала в голубом платье, декольте которого было украшено стразами, рассыпав шикарные длинные локоны на плечах. Девушка очаровала голливудской улыбкой.

"Возврат...", - лаконично подписала актриса этот снимок.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:

"Красивая улыбка🌷"

"Хорошенькая💙"

"Бесконечная красота"

"Я бы никогда тебя не бросил. 😂😂😂 Милая улыбка 💐"

"бесконечно красиво... бесконечно уникально... бесконечно...🌷 ♥ ️✨"

"Улыбка на миллион долларов..."

"Вау, дорогая"

"Как ангел. Идеальная актриса"

"Красивая... Не моя.. Вот и бешусь))"

"Уважаемая мисс Куриленко, у вас есть несколько разных образов, но при этом два основных: ангельский и дьявольский лук. Эта "картинка" относится к первому, красивая, нежная и добрая"

Отметим, в 2012-м году Куриленко на 69-м Венецианском кинофестивале представляла фильм Терренса Малика «К восхищению» (To The Wonder). Кроме Ольги в кинокартине также снимались такие звезды, как Бен Аффлек, Рэйчел МакАдамс и Хавьер Бардем.

