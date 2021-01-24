Актриса Ольга Куриленко порадовала фанатов нежным образом, словно цветок
Как передает Рoliteka.net, 41-летняя звезда, снявшаяся в одном из фильмов саги про британского суперагента Джеймса Бонда, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивное фото, сделанное во время Венецианского кинофестиваля в 2012 году.
В кадре Ольга продемонстрировала безупречную красоту с близкого ракурса. Брюнетка позировала в голубом платье, декольте которого было украшено стразами, рассыпав шикарные длинные локоны на плечах. Девушка очаровала голливудской улыбкой.
"Возврат...", - лаконично подписала актриса этот снимок.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, не жалея комплиментов:
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"Красивая улыбка🌷"
"Хорошенькая💙"
"Бесконечная красота"
"Я бы никогда тебя не бросил. 😂😂😂 Милая улыбка 💐"
"бесконечно красиво... бесконечно уникально... бесконечно...🌷 ♥ ️✨"
"Улыбка на миллион долларов..."
"Вау, дорогая"
"Как ангел. Идеальная актриса"
"Красивая... Не моя.. Вот и бешусь))"
"Уважаемая мисс Куриленко, у вас есть несколько разных образов, но при этом два основных: ангельский и дьявольский лук. Эта "картинка" относится к первому, красивая, нежная и добрая"
Отметим, в 2012-м году Куриленко на 69-м Венецианском кинофестивале представляла фильм Терренса Малика «К восхищению» (To The Wonder). Кроме Ольги в кинокартине также снимались такие звезды, как Бен Аффлек, Рэйчел МакАдамс и Хавьер Бардем.
Ранее мы рассказывали, что Куриленко показала, как забавляется на съемочной площадке. Пока коллеги Ольги (на заднем плане) занимались своей работой, актриса уселась на качели и с явным наслаждением опробовала ее.
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