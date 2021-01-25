Актриса Ольга Куриленко порадувала динамічним знімком і зарядила своїх фанатів справжнім позитивом на цілий робочий тиждень

Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко точно знає, як підняти настрій шанувальникам на початку тижня. На своєму новому знімку, який актриса показала в Instagram, вона постала в динамічному образі і з оригінальною зачіскою, пише Politeka.net.

Ольга Куриленко на фотографії стоїть біля стіни в стильному чорному топі з паєтками, піднявши ліву руку високо вгору. Куриленко злегка насупилася, але по її губах було видно, що вона в цей момент щось говорить.

Її рука зметнулася вгору, а пальці були при цьому були складені в жест "Вікторія", що означає перемогу. Каштанове волосся актриси було підв'язане у високий пучок на маківці і заплетене в тугу косу, що звисала на бік. Свою публікацію Ольга Куриленко підписала словами "Як я збираюся в новий тиждень".

Фанати голлівудської зірки відразу відчули той настрій, який читався в кожному русі Ольги на знімку, і написали багато коментарів.

"Ця картинка зробила мій день", "Люблю це", "чудово", "Топ", "Клас!", "Ти красива, Ольга", "Вау, дівчинко", "Красива богиня", "Який приголомшливий постріл!", "Оля, як завжди, на висоті", "На школярку схожа", "Це фото таке рок-н-рольне", - відзначили фоловери в соцмережі.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко зовсім недавно похвалилася несподіваним знімком, де вона постала в образі актриси 50-х років. Зірка трохи відретушувала свій знімок, надавши йому старовинний вигляд, і зібрала безліч захоплених відгуків від своїх відданих шанувальників.

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