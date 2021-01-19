Актриса Ольга Куриленко, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда, поделилась нежным фото с новым образом
Свою карьеру Ольга начала в 1995 году, когда ей было всего шестнадцать лет. Затем Куриленко переехала в Париж и подписала контракт с популярным агентством. Спустя два года Куриленко появилась на обложке самых топовых мировых журналах и ее слава продолжала расти.
Теперь актриса после роли девушки Джеймса Бонда в фильме про агента 007, часто получает предложения принять участие в различных фотосессиях и попробоваться на разные роли. Поэтому сейчас актриса продолжает свою карьеру в кино и в рекламе с большим успехом.
Также артистка активно ведет Инстаграм и делится в профиле разными личными фото. Очередной кадр с новым образом звезды восхитил нежностью.
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«Счастливого вторника! Чем все заняты сегодня? #TuesdayVibes», - написала артистка.
Фанаты ответили быстро:
«Ты выглядишь так же красиво, как всегда 💟 😍; Очень красиво ... Жить мечтой пора; Очень красивые и милые твои глаза; Que bella! ❤️😍; так красиво; Самая красивая женщина !!; Как ты можешь быть такой потрясающей; Невероятно красиво ❤; Красота🌹; Дома отдыхать)))); Белая, как цветы 🌹💥🔥; Яркая звезда ❤️».
Также ранее себя в Инстаграм красотка опубликовала архивный кадр, на котором предстала с короткой пышной прической. Актриса прикрыла половину лица волосами, оставив лишь один глаз. Было видно, что Куриленко ярко накрашена, ее пухлые губки привлекли особое внимание.
«Добрый день всем!», - подписала фото звезда.
Дикая красота артистки свела с ума ее поклонников, которые оставили массу приятных отзывов под постом. Несколько человек обратили внимание, что на этом фото Куриленко очень похожа на голливудскую актрису Кэтрин Зета-Джонс, которая является женой актера Майкла Дугласа.
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