Актриса Ольга Куриленко порадовала динамичным снимком и зарядила своих фанатов настоящим позитивом на целую рабочую неделю

Украинская девушка Бонда Ольга Куриленко точно знает, как поднять настроение поклонникам в начале недели. На своем новом снимке, который актриса показала в Instagram, она предстала в динамичном образе и с оригинальной прической, пишет Politeka.net.

Ольга Куриленко на фотографии стоит у стены в стильном черном топе с пайетками, подняв левую руку высоко вверх. Куриленко слегка нахмурилась, но по ее губам было видно, что она в этот момент что-то говорит.

Ее рука взметнулась вверх, а пальцы были при этом были сложены в жест "Виктория", означающий победу. Каштановые волосы актрисы были подвязаны в высокий пучок на макушке и заплетены в тугую косу, свисающую на бок. Свою публикацию Ольга Куриленко подписала словами "Как я собираюсь в новую неделю".

Фанаты голливудской звезды сразу прочувствовали то настроение, которое читалось в каждом движении Ольги на снимке, и написали много комментариев.

"Эта картинка сделала мой день", "Люблю это", "Великолепно", "Топ", "Класс!", "Ты красивая, Ольга", "Вау, детка", "Красивая богиня", "Какой потрясающий выстрел!", "Оля, как всегда, на высоте", "На школьницу похожа", "Это фото такое рок-н-ролльное",- отметили фолловеры в соцсети.

Напомним, что Ольга Куриленко совсем недавно похвасталась неожиданным снимком, где она предстала в образе актрисы 50-х годов. Звезда немного отретушировала свой снимок, придав ему старинный вид, и собрала множество восторженных отзывов от своих преданных поклонников.

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