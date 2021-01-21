Актриса Ольга Куриленко, яка виконала роль дівчини Джеймса Бонда, продемонструвала розкішну фігуру в латексному костюмі

На своїй сторінці в Instagram 41-річна зірка опублікувала чорно-білий кадр з пікантної фотосесії для корейського випуску "Harper's Bazaar", передає Politeka.net.

Куриленко позувала в чорному латексному костюмі, який підкреслив її ідеальну фігуру. Доповнили несподіваний образ спідниця середньої довжини з невеликим розрізом і заклепками та білі елегантні босоніжки, волосся актриса акуратно зібрала.

"Майже дожили до вихідних!", — грайливо підписала знімок Куриленко.

Підписники по достоїнству оцінили такий сміливий образ актриси, засипавши її тисячами лайків і компліментами в коментарях.

"Чорне і біле це приголомшливо!; Фантастичний знімок і наряд; граціозна 😮 ; Ольга в латексі з голови до ніг, яка комбінація; Оля, яка-ж ти красива...❤️; Спідниця-цікаве доповнення; яка краса і грація; Як вишукано і витончено, не ноги нарозхрист...У цьому іміджі ви прекрасні!; Зовсім інша 👏 актриса 100% ! обожнюю Вас ❤️ідеальна", - пишуть захоплені шанувальники.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко полонила пухкими губками і дикою красою: «виглядає як Кетрін Зета-Джонс».

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко потрясла знімком без ліфчика в атласній сукні: "цей погляд...".

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко зачарувала "космічним" образом в яскравих ботфортах: "наші дівки най...".