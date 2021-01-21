Актриса Ольга Куриленко, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда, продемонстрировала роскошную фигуру в латексном костюме
На своей странице в Instagram 41-летняя звезда опубликовала черно-белый кадр из пикантной фотосессии для корейского выпуска "Harper’s Bazaar", передает Politeka.net.
Куриленко позировала в черном латексном костюме, который подчеркнул ее идеальную фигуру. Дополнили неожиданный образ юбка средней длины с небольшим разрезом и заклепками и белые элегантные босоножки, волосы актриса аккуратно собрала.
"Почти дожили до выходных!", — игриво подписала снимок Куриленко.
Подписчики по достоинству оценили такой смелый образ актрисы, засыпав ее тысячами лайков и комплиментами в комментариях.
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"Черное и белое это потрясающе!; Фантастический снимок и наряд; Грациозная 😮; Ольга в латексе с головы до ног, какая комбинация; Оля, какая-же ты красивая...❤️; Юбка — интересное дополнение; Какая красота и грация; Как изысканно и утонченно, не ноги нараспашку...В этом имидже вы прекрасны!; Совсем другая 👏 актриса 100% ! обожаю Вас ❤️идеальная", — пишут восторженные поклонники.
Напомним, украинская девушка Бонда Куриленко пленила пухлыми губками и дикой красотой: «Выглядит как Кэтрин Зета-Джонс».
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