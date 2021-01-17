Актриса Ольга Куриленко, которая исполнила роль девушки Джеймса Бонда, пленила соблазнительной внешностью

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала архивный кадр, на котором предстала с короткой пышной прической. Актриса прикрыла половину лица волосами, оставив лишь один глаз. Было видно, что Куриленко ярко накрашена, ее пухлые губки привлекли особое внимание.

«Добрый день всем!», - подписала фото звезда.

Дикая красота артистки свела с ума ее поклонников, которые оставили массу приятных отзывов под постом. Несколько человек обратили внимание, что на этом фото Куриленко очень похожа на голливудскую актрису Кэтрин Зета-Джонс, которая является женой актера Майкла Дугласа.

«Выглядит так же, как Кэтрин Зета-Джонс», «я думаю, что Ольга красивее любых других актрис», «Великолепная», «Добрый день Ольга», «Хороших выходных, королева красоты», «Всегда фанат твоей красоты», «Великолепно выглядишь дорогая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко заворожила архивным кадром, на котором позировала в весьма откровенном платье с экстра-декольте. Девушка стояла возле стенки, выставив напоказ свои упругие прелести. Отсутствие лифчика сделало кадр особенно горячим. Выглядела Ольга сногсшибательно.

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