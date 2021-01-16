Відома українська актриса і модель Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда, підкорила шанувальників новим загадковим фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Куриленко у соцмережі.

Так, в акаунті актриси і моделі з'явилась світлина, на який вона позує у ефектній атласній червоній сукні на тоненьких бретельках. При цьому Куриленко трохи тривожно та загадково дивиться кудись в бік.

"Гарних вихідних усім вам!" - написала вона в коментарі до фото.

Судячи з усього, світлина є кадром з фільму "Макс Пейн" 2008 року, у якому Куриленко зіграла головну жіночу роль.

У коментарях актрису засипали компліментами та наголосили, що її участь у фільмі зробила стрічку чудовою.

"Ах, яка жінка", "Вау", "ти шикарна", "Макс Пейн! Чудова участь Ольги у цьому фільмі", "Погляд чарівний", "Дівчина мрії", "І вам гарних вихідних", - пишуть у коментарях.

Як відомо, Ольга Куриленко народилася в Бердянську (Запорізька область). Її батьки розлучилися, й жила вона з матір'ю. Під час подорожі до Росії майбутня зірка з матір'ю зустріли жінку-скаута міжнародного модельного агентства, яка запропонувала їй спробувати свої сили в моделінгу. Так Ольга і почала будувати кар'єру.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко розсунула ніжки в жаркому комбінезоні, актрису ледь впізнати

Також Politeka писала, 41-річна українська дівчина Бонда Куриленко здалася без косметики

А ще Politeka повідомляла, Українська дівчина Бонда Куриленко вразила довжиною ніжок у задертому плащі