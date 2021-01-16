Известная украинская актриса и модель Ольга Куриленко, девушка Джеймса Бонда, покорила поклонников новым загадочным фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Куриленко в соцсети.

Так, в аккаунте актрисы и модели появилась фотография, на которую она позирует в эффектном атласном красном платье на тоненьких бретельках. При этом Куриленко немного тревожно и загадочно смотрит куда-то в сторону.

"Хороших выходных всем вам!" - написала она в комментарии к фото.

Судя по всему, фотография является кадром из фильма "Макс Пейн" 2008 года, в котором Куриленко сыграла главную женскую роль.

В комментариях актрису засыпали комплиментами и отметили, что ее участие в фильме сделало ленту замечательной.

"Ах, какая женщина", "Вау", "Ты шикарная", " Макс Пейн! Замечательное участие Ольги в этом фильме", "Взгляд волшебный", "Девушка мечты", "И вам хороших выходных", - пишут в комментариях.

Как известно, Ольга Куриленко родилась в Бердянске (Запорожская область). Ее родители развелись, и она жила с матерью. Во время путешествия в Россию будущая звезда с матерью встретили женщину-скаута международного модельного агентства, которая предложила ей попробовать свои силы в моделинге. Так Ольга и начала строить карьеру.

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