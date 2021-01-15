Відома українська актриса і модель Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда, постала в стильному образі

Популярна артистка не тільки встигає зніматися у фільмах, але також бере участь у зйомках відомих журналів, пише Politeka.net.

Цього разу красуня знялася для "Harper's Bazaar". Зірка вбралася в кофту з космічним принтом, вона схрестила руки на животі й дивилася в камеру.

Незвична спідниця нагадувала просто накинуту тканини, з вирізу якої показалися стрункі ніжки в довгих чобітках з бахромою.

Зачіска красуні була незвичайною - волосся "зализане" назад. В результаті оголилися красиві сережки у вухах. Красуня не відриваючись, дивилася в камеру.

За 15 хвилин пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Яка красива", "Вау", " обожнюю ці зйомки😍 👌"," яка елегантна і ніжна)))"," вау"," наші дівки найкрасивіші👍 👍 👌"," офігеть😱"," завжди прекрасна"," красива Ольга", " модна, красива, мама, чарівна ... прекрасна.. неповторна👑 🌷♥️", "Для мене це занадто артистично, але мені подобається цей топ ♥ люблю твою роботу♥🕯 🔥 💥", " 🌹 ти заводиш мене ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ приголомшливо красиво😍❤", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, народилася Ольга Куриленко в Бердянську (Запорізька область). Її батьки розлучилися, й жила вона з матір'ю небагато.

Під час подорожі до Росії майбутня зірка з матір'ю зустріли жінку-скаута міжнародного модельного агентства, яка запропонувала їй спробувати свої сили в моделінгу. Так Ольга і почала будувати кар'єру.

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