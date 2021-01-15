Известная украинская актриса и модель Ольга Куриленко, девушка Джеймса Бонда, предстала в стильном образе

Популярная артистка не только успевает сниматься в фильмах, но также участвует в съемках известных журналов, пишет Politeka.net.

В этот раз красотка снялась для "Harper's Bazaar". Звезда нарядилась в кофту с космическим принтом, она скрестила руки на животе и смотрела в камеру.

Необычная юбка напоминала просто накинутую ткани, из выреза которой показались стройные ножки в длинных сапожках с бахромой.

Прическа красотки была необычной - волосы были "зализаны" назад. В результате оголились красивые сережки в ушах. Красотка не отрываясь, смотрела в камеру.

За 15 минут пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Какая красивая", "Вау", "Обожаю эти съемки 😍👌", "Какая элегантная и нежная)))", "Вау", "Наши девки самые красивые👍👍👌", "Офигеть😱", "Всегда прекрасная", "Красивая Ольга", "модная, красивая, мама, обаятельная ... неотразимая .. неповторимая 👑🌷 ♥ ️", "Для меня это слишком артистично, но мне нравится этот топ ♥ люблю твою работу ♥ 🕯 🔥 💥", "🌹Ты заводишь меня ❤❤❤❤❤ потрясающе красиво 😍❤", - написали пользователи сети.

Напомним, родилась Ольга Куриленко в Бердянске (Запорожская область). Ее родители развелись и жила она с матерью небогато.

Во время путешествия в Россию будущая звезда с матерью встретили женщину-скаута международного модельного агентства, которая предложила ей попробовать свои силы в моделинге. Так Ольга и начала строить карьеру.

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