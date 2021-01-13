Українська актриса і зірка Голлівуду Ольга Куриленко порадувала фанатів черговим перевтіленням
Нове фото з'явилося в особистому Instagram актриси.
Так, українська "дівчина Джеймса Бонда" вирішила привітати своїх шанувальників із завершенням половини робочого тижня.
Ольга Куриленко з'явилася в несподіваному образі перед фанатами: вона одягла білий комбінезон поверх чорної блузки, чорні "сліпони", і для зйомки зробила яскравий макіяж з акцентом на пишних губах.
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"З Днем горба!",- підписала актриса нескромне фото, на якому вона позує перед фанатами з розсунутими ногами.
Армія шанувальників відразу ж завалила "дівчину Джеймса Бонда" лайками і схвальними компліментами.
"Ти прекрасна!", "Чітко!", "Чудово", " Фанастика, ти найкраща!", "Красива, вдалого тобі дня"," просто приголомшливий красивий стиль", " Ольга, спасибі. Дуже миле фото", "завжди красива"," Хай благословить вас Бог з великим серцем"," не впізнати просто, назад у 80-ті"," Олька, щось тебе в новому році штирить, всі фотки крутяшні"," не впізнав"," Олюсик, Ти вогонь",-написали вони під публікацією.
Раніше ми розповідали, що Ольга Куриленко вразила схожістю з Монікою Беллуччі.
На фото Куриленко позує в червоній сукні і без білизни. Зірка сиділа за літнім столиком, а поруч можна побачити келих з напоєм.
Цей кадр настільки сподобався фанатам, що вони почали порівнювати зірку з Монікою Беллуччі.
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