До чего же хороша!

Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала поклонников ярким кадром

Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм 41-летняя звезда, которая прославилась благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде, поделилась архивным снимком. На фото актриса предстала в роскошном полупрозрачном платье в цветах. Она стояла возле зеркала с элегантным оформлением. Сама Куриленко идеальна вписывалась в эту роскошную картину. Наряд подчеркивал чувственную красоту звезды.

«Всем счастливой пятницы, я надеюсь, что у вас всех будут прекрасные выходные!», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Красивое платье», «Красиво замаскировано», «Очень красиво», «Большое спасибо вам. Того же желаем и вам», «Прекрасная! Хорошего тебе дня», «ты одаренная красотой», «Потрясающе красиво», «Платье делает тебя еще красивее», «Счастливой пятницы. Ты выглядишь потрясающе красиво», «Просто шикарно!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко показала, как выглядит в обычной жизни без укладки и макияжа. Женщина без лишней скромности позировала для селфи с растрепанными волосами. Несмотря на свой возраст, выглядела актриса прекрасно.

Напомним, что Ольга Куриленко ударилась в детство и впечатлила выходкой на съемках: "Как приятно видеть...".

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко вскружила голову видом в полупрозрачном платье: «Ангел во плоти».

А еще Politeka сообщала, что Ольга Куриленко предстала в неожиданном образе с дерзкой косичкой: "На школьницу похожа".