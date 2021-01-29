Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала поклонников ярким кадром
Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм 41-летняя звезда, которая прославилась благодаря роли в фильме о Джеймсе Бонде, поделилась архивным снимком. На фото актриса предстала в роскошном полупрозрачном платье в цветах. Она стояла возле зеркала с элегантным оформлением. Сама Куриленко идеальна вписывалась в эту роскошную картину. Наряд подчеркивал чувственную красоту звезды.
«Всем счастливой пятницы, я надеюсь, что у вас всех будут прекрасные выходные!», - подписала фото звезда.
В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
«Красивое платье», «Красиво замаскировано», «Очень красиво», «Большое спасибо вам. Того же желаем и вам», «Прекрасная! Хорошего тебе дня», «ты одаренная красотой», «Потрясающе красиво», «Платье делает тебя еще красивее», «Счастливой пятницы. Ты выглядишь потрясающе красиво», «Просто шикарно!», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Ольга Куриленко показала, как выглядит в обычной жизни без укладки и макияжа. Женщина без лишней скромности позировала для селфи с растрепанными волосами. Несмотря на свой возраст, выглядела актриса прекрасно.
Напомним, что Ольга Куриленко ударилась в детство и впечатлила выходкой на съемках: "Как приятно видеть...".
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